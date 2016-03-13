مدير أمن الغربية يتفقد الأعمال الإنشائية بالمجمع الشرطى فى سبرباى بطنطا

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية يرافقه اللواء محمد جابر مساعد المدير للشئون المالية والإدارية والعميد أحمد عرفان رئيس قسم التوريدات والمخازم أعمال إنشاء المجمع الشرطى الخدمى بسبرباى، (قسم ثالث طنطا - قسم المركبات ـ إدارة تامين الطرق - الخدمات الطبية - وإدارة الترحيلات) لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال التشطيبات بالأقسام والمكاتب المختلفة بالمبنى.

ووجه مدير أمن الغربية بتكثيف العمالة على جميع المنشات المراد الانتهاء منها وسرعة الانتهاء من تسليمها فى وقت واحد حتى يمكن استخدام المكان لخدمة المواطنين وتسهيلا لمراعاة الظروف والاهتمام بالخدمة التى يتم تقديمها للمواطنين.

- مدير أمن الغربية يتفقد مجمع المرور الجديد ويجازى موظفا لعدم ارتدائه الزى الموحد