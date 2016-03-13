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محمد بن زايد يكرم 8 شخصيات بجائزة أبوظبي

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محمد بن زايد يكرم 8 شخصيات بجائزة أبوظبي محمد بن زايد يكرم 8 شخصيات بجائزة أبوظبي

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ثماني شخصيات مميزة قدمت أعمالا جليلة لمجتمع أبوظبي وذلك ضمن حفل تكريم جائزة أبوظبي الذي أقيم مساء اليوم في فندق قصر الإمارات.

ومنح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسام أبوظبي الذي يمثل أرفع تكريم مدني في أبوظبي لهذه الشخصيات الذين كانت لهم إسهامات عادت بالنفع على الإمارة في مختلف المجالات.

وتقام جائزة أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بهدف منح التقدير والعرفان لمن أسهمت أعماله الخيرة في خدمة مجتمع ابوظبي بغض النظر عن عمره أو جنسيته.

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