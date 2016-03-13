طبيب صينى يعتزم إجراء عملية لزراعة رأس بشرى خلال العام المقبل

وسط جدل طبى ومخاوف أخلاقية منتظرة، أعلن العالم والطبيب الصينى "شياو بينغ رين" عن عزمه إجراء عملية لزراعة رأس بشرى كامل (يتم زراعة رأس المريض فى جسد شخص آخر سليم) لأحد المرضى خلال العام المقبل، وذلك بعد نجاحه فى إجرائه عشرات العمليات لزراعة رأس كامل على الحيوانات مثل الفئران والقرود والخنازير.

وأوضح التقرير الذى نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" أنه من المتوقع أن يُجرى رين (والملقب بفرنكشتاين الصين وعمل فى هذا المجال لمدة عشرين عاما) عملية زراعة الرأس لأحد المرضى الروسيين، المصاب بضمور العضلات النخاعى والشلل، ويدعى فاليرى سبييردونوف، ويبلغ من العمر 31 عاما، حيث من المنتظر أن يقوم بزرع رأسه فى جسد شخص آخر بعد وفاته إكلينيكيا.

ومن جانبه قال الطبيب الصينى: "إن عمليات زراعة الرأس ستمثل طفرة جديدة فى مجال العلوم، ويعتبرها البعض أقصى ما يمكن تحقيقه فى عالم الطب"، وأردف: "على الرغم من أن هذا المجال يعتبر حساسا للغاية ومثيرا للجدل إلا أننا قد ننقذ حياة الآلاف من البشر إذا استطعنا ترجمته بشكل علمى من خلال الممارسة الإكلينيكية".

جدير بالذكر أن الحكومة الصينية تدعم الطبيب الصينى "رين" بشكل متواصل، ومنحته مليون جنيه استرلينى مؤخرا كى يصمم المعمل الخاص به، ويزوده بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية، كما تقدم منحا سنوية لـ"فرانكشتين" وفريقه الطبى الذين يزيد عددهم عن 20 شخصا.

وكان "رين" قد أعلن مؤخرا إجراء عملية ناجحة أذهلت العالم لزراعة رأس كاملة على أحد القردة، واستمرت العملية لمدة 20 ساعة، ولكن من المتوقع أن تستغرق هذه العملية على الإنسان حوالى 40 ساعة.

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