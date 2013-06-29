محرك بحث "ألتا فيستا" آخر المنتجات التي تعتزم "ياهو" إغلاقها

كتب : أ ش أ منذ 9 دقائق

أعلنت شركة "ياهو" الأمريكية، عملاق خدمات وبوابات الإنترنت، عن أحدث جولات غلق منتجاتها، والتي تتضمن محرك بحثها الثاني "ألتا فيستا".

ومن المقرر غلق الخدمة في 8 يوليو المقبل، بجانب نحو 11 منتجا آخرا يواجه الإغلاق بدء من الآن وحتى 28 سبتمبر المقبل.

وكانت "ياهو" استحوذت على محرك بحث "ألتا فيستا" في عام 2003 عقب شرائها لشركة "خدمات أوفرتير".

وأغلقت الشركة بالفعل بعض من خدماتها، أمس، وتسعى إلى تحسين وجودها على الويب.

ومن بين الخدمات التي تعتزم "ياهو" غلقها: "ياهو أكسيز"، و"ياهو براوزر بلس"، و"سيتيزن سبورتس"، و"ياهو ويب بلاير"، و"فوكسي تيونز"، و"ياهو آر إس إس أليرتس"، و"ياهو نيبورس بيتا"، و"ياهو ستارز إنديا"، و"ياهو داونلودس بيتا"، و"ياهو لوكال أيه بي آي"، و"ياهو تيرم لإمستراكشن أيه بي آي".

وتأتي تلك الخطوة استكمالا لخطة التحول المكثفة التي طبقتها "ياهو" خلال الأشهر الستة الأخيرة الماضية، برئاسة ماريسا ماير الرئيس التنفيذ للشركة.