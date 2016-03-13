مصر بين الأنياب بقلم | د. أماني إبراهيم

برغم التدهور الاقتصادي للجنيه المصري وشح الدولار وتراجع الاستثمار وحالات الاحباط والياس التي تخيم على المشهد العام للسوق وحالة الذعر بين فئات الشعب من غلاء الاسعار وارتفاع مستوى البطالة، إضافة لما تعانيه مصر من تراجع كبير للسياحة ألا أن مصر” زي الجنيه الدهب” و “ياما دقت الراس طبول” مهما كثرت الأزمات ومهما غدرت بها الأيام بكل ما يحاك لها من مؤمرات داخلية وخارجية وعلى الرغم أن عمر مصر التاريخي أكثر من 7000عامًا .

إلا أن سنة حكم الإخوان 2013 كانت أشد الأزمات وطئًا على نفوس المصريين الذين تعودوا على الحرية والإبداع دون قمع ديني أو طائفي تحت السمع والطاعة واستطاع المصريين بارادتهم اقتلاع جذور الأخوان من بينهم لتعود الأوضاع، كما تعود الشعب ليصبح تركيزهم في مشاكل العمل ولقمة العيش.. فالاقتصاد المصري من أقدم اقتصاديات العالم الذي بدأ بالإنتاج الزراعي والتبادل التجاري مع البلدان المجاورة .

وامتلكت وقتها مصر أكبر بورصة في العالم بجودة إنتاج للقطن ومر اقتصادها بمراحل تطور وانحدار حتى بداية العصر الجمهوري وثورة 1952 في إنهاء الفترة الاقطاعية والإصلاح الاقتصادي ومن هنا بدأت الثورة الأقتصادية في عدة مجالات ومنذ ذلك الوقت والاقتصاد المصري يتمتع بدرجة عالية من المركزية مما يجعل الدولة هي صاحبة هذا العبء الحقيقي ولابد أن تخرج من تلك الأزمة سريعًا لتخرج من بين أنياب المترصدين داخليًا وخارجيًا وعليها مراجعة حساباتها وإزالة المعوقات لجذب المستثمرين ورفع مستوى الإنتاج ومستوى معيشة المواطن المصري الذي بذل صبرًا طويلًا معلقًا آماله بنظام دولة يوجهه نحو تحقيق عملًا لبناء دولة بإأيدي ابنائها من الشباب.

إلا إنه للأسف المسئولين وأصحاب المناصب يشتتون الشعب ما بين الأزمات والإشاعات فخبراء التحليل والتنظير والاقتصاديين يناقشون الإجراءات الاقتصادية للأزمة بعيدًا عن السبب الرئيسي لهذا التدهور، مما يضع الدولة والنظام باكمله في وضع حرج أمام العالم وتحت الأنياب بعيدًا كل البعد عن السبب الرئيسي للتدهور الاقتصادي واعتمادنا الرئيسي على الاستيراد بدلًا من الانتاج لعوامل كثيرة تعيق الإنتاج وتعود للعديد من المشاكل السياسية واجتماعية وطبيعة وثقافة المجتمع المصري في الوقت الحالي ويتناسى الخبراء.

أن”ثورة الانتاج” هي الحل الآمثل لحل تلك الأزمة الطاحنة والتي كان على مصر “ولادة” العباقرة والمفكرين ان لا تقع في هذا الفخ أبدًا ولكننا تعودنا في مصر على أن نحل أزماتنا بعد الوقوع في المشكلة وقد يفوت الآوان لنبدأ من جديد مما يهدر الوقت والمال وإحباط شعب بأكمله.

فمن أعظم اقتصاديين وخبراء واستشاريين بالاقتصاد لأصغر بائع متجول يلف الميادين ومن وهناك والجميع يستغيث ويطلقون الصرخات طلبًا للنجاة من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، إضافة إلى ما يطرحه صندوق النقد الدولي وقيود البنك المركزي ووزراء أياديهم مرتعشة ونواب برلمانيين يتجادلون ولا يبحث أحدًا من عظمائنا الاقتصاديين جوهر المشكلة الرئيسية لهذا التدهور من إنعدام الإنتاج في دولة قوام شعبها يقارب المئة مليون من فئات وقدرات وطاقات متنوعة ليصبح القمح هو أعلى منتج مستهلك في مصر والأول في استيراده لتحقيق كفاية الشعب من القمح ولا تطرح فكرة التحقيق الذاتي للقمح عن طريق إنتاجه كمشروع قومي لمصر كأحد وأول أولوياتها فمن “لايملك قوته لايملك قراره” وكيفية تذليل العقبات التي تقف أمام قدرتناعلى الإنتاج مما اضطر الحكومة إلى طرح شهادات استثمار للمقيمين بالخارج لتخفيف الضغط على الجنيه المصري أمام الدولار وتراجع القدرة على الإنتاج، فمن ظواهر الآزمات الاقتصادية في المجتمع ظاهرة الفقر يعرفها علماء الاجتماع عن طريق تطبيق مفهومي الفقر المطلق والفقر النسبي.

ويرتبط مفهوم الفقر النسبي أساسًا بفكرة العيش على الكفاف أي الشروط الأساسية التي ينبغي توافرها ليظل المرء على قيد الحياة في وضع صحي معقول وتتضمن هذه الشروط الغذاء الكافي والمأوى والكساء وعليه فان نوعية الحياة في دولة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بدخل الفرد وكلما قل الدخل كلما ارتفعت نسبة الفقر ووجد الإنسان نفسه أمام صعوبة لسد حاجاته وهذا ما يلجئه في كثير من الأحيان إلى الشذوذ وامتهان الجريمة ليكون عامل تهديم بدل البناء وتخريب للحياة فالحرمان يولد لدى الناس الإحساس بالمظلومية والتي من شأنها تزيد من حدة التناقضات الاجتماعية وتؤثر في عملية التطور والنمو في المجتمع ويقف الافراد عن ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

هذا بالتحديد الوصف الحقيقي للحالة الاجتماعية التي يعيشها الشعب المصري الآن في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ولابد من صحوة حقيقية من النظام في مصر لتبديل حالة الهدم إلى بناء حتى وأن كان هذا الحل في اعطاء فرص للشباب في حفر الآبار وحرث الأراضي البور لخلق روح التحفيز والعمل استبدالًا للقراغ الذي يقتل الانتماء والروح المعنوية للشعب مفترسًا كل آماله وأحلامه وأصبح لامحالة من تطبيق تجارب الدول التي مرت بنفس الأزمات ونجحت في تخطيها للأزمات الاقتصادية وأصبحت من نمور وأوائل الدول القوية في العالم.

بصرف النظر عن الحديث المتداول عن التعديلات الوزرارية والتصارع على السلطة والقتال على المناصب ومهما كانت نوايا النظام فهذا أمرًا لايهم الشعب المصري في شىء سوى أنه يطالب دولته بإنقاذه من تلك الأزمات الاقتصادية التي تكاد تودي بهم وبابنأئهم إلى مستقبل مجهول، والذي بدوره يقتل روح الحب والإنتماء والوطنية.