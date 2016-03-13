القبض على 8 هاربين من العدالة وتنفيذ 355 حكما قضائيا فى حملة بالإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية، برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 355 حكما قضائيا متنوعا، منها 229 حكمًا جزئيًا و75 حكم غرامات، و34 حكم سايرة، و4 أحكام جنائية، و6 حكم مخالفات، و8 أحكام مستأنف.

كما تمكنت الحملة من ضبط المدعوا "خالد م م" 26 عامًا عاطل مقيم البلابسة ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 6224 لسنة 2014 جنايات قسم ثان ، والمقضى فيها بالسجن 5 سنــوات بتهمة " مخدرات "، و المتهمة " فتحية ك ح" 43 عامًا بدون عمل مقيمة نفيشة ــ دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 404 لسنة 2015 جنايات مركز الإسماعيلية ، والمقضى فيها بالسجن 5 سنـوات بتهمة "عاهة مستديمة"، والمتهم "مشير ع أ" 32 عاما عاطل مقيم نفيشة ــ دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3432 لسنة 2015 جنايات قسم ثالث، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات".

كمت تمكنت الخدمات المعينة لتأمين كمين التحصيل، دائرة مركز التل الكبير من ضبط كل من المدعو "محمد ح ع" عاما 44 عاطل مقيم العاشر من رمضان ــ الشرقية والمطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 8687 لسنة 2014 أول العاشر من رمضان ــ الشرقية ، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات"، والمدعو "محمد أ ح" 36 عاما عاطل مقيم الواصفية ــ دائرة مركز أبوصوير والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 14791 لسنة 2010 جنح مركز الإسماعيلية ، والمقضى فيها بالحبس سنة وكفالة 1000 جنيه بتهمة "تبديد".

كما تمكنت الخدمات المعينة لتأمين كمين عز الدين - دائرة مركز أبوصوير من ضبط كل من، المدعو"محمد أ أ" 39 عامًا عاطل مقيم البهتينى ــ دائرة مركز الإسماعيلية والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 6867 لسنة 2014 جنح مستأنف أبوصوير والمقضى فيها بالحبس سنة بتهمة "ضرب"، والمدعو "هانى ع أ" 29 عاما مقيم الواصفية ــ دائرة مركز أبوصوير والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 4654 لسنة 2013 جنح مستأنف أبوصوير والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "تبديد".

تمكنت الخدمات المعينة لتأمين كمين الكوبرى العلوى ــ دائرة مركز أبوصوير من ضبط المدعو/ الصاوى م ع سن 35 عاطل مقيم أبوصيام ــ دائرة مركز فايد والمطلوب التنفيذ عليه فى القضيتين رقمى 3181 لسنة 2013 جنح مركز فايد والمقضى فيها بالحبس سنة وكفالة 1000 جنيه بتهمة "تبديد"، والقضية 5191 لسنة 2013 جنح مركز فايد والمقضى فيها بالحبس سنتين وكفالة 2500 جنيه بتهمة "تبديد".

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