إصابة مواطن فى انهيار جزئى لعقار بقرية كفر الجزار بالقليوبية

أنقذت العناية الإلهية سكان عقار بقرية كفر الجزار التابع لمدينة بنها فى القليوبية، من الموت عقب انهيار جزئى للمنزل، والذى أسفر عن إصابة المواطن محمد السيد عبد المقصود، وتم نقله لمستشفى بنها التعليمى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من محمد عبد الرحمن رئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار، بوقوع انهيار جزئى لمنزل المواطن أبو الهدى عراقى سيد زناتى، وعلى الفور تم الدفع بقوات من الحماية المدنية، وتم إخلاء المنزل من السكان، وتحرير محضر بالواقعة.

وقال محمد عبد الرحمن رئيس الوحدة المحلية، إنه تم إخطار الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، ومجدى نجاح رئيس مدينة بنها، وإخطار لجنة المنشآت الأيلة للسقوط بالوحدة والإدارة الهندسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار تقرير بشأن العقار، وصلاحيته للترميم أو الهدم.

من جانبهم، اتهم سكان العقار المنهار رئيس الوحدة المحلية بمدينة بنها ورئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالتباطؤ فى إصدار التصريح، حرصًا على أرواح المواطنين الأبرياء، وطالب الأهالى المحافظ بالتدخل العاجل لإنقاذهم بعد تشردهم فى الشارع عقب انهيار المنزل.

وقال مصدر بالوحدة المحلية، إن رئيس اللجنة الخاصة بالمنشآت اشترط حضور أصحاب المنزل، ودفع مبلغ 200 جنيه رسوم المعاينة، متجاهلاً أن تلك الحالة استثنائية يجب التحرك فيه بشكل عاجل.

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