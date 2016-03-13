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جامعة بنها تشكل فريق مراجعة لاستقبال الهيئة القومية للجودة والاعتماد

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جامعة بنها تشكل فريق مراجعة لاستقبال الهيئة القومية للجودة والاعتماد جامعة بنها تشكل فريق مراجعة لاستقبال الهيئة القومية للجودة والاعتماد
أعلن الدكتور عبد الرحيم شولح مستشار رئيس جامعة بنها لمشروعات التطوير بأنه بناء على تعليمات الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة فقد تم تشكيل فريق مراجعة داخلية من الجامعة يتضمن خبراء الجودة بالجامعة للوقوف على مدى انتهاء كليات الزراعة وهندسة شبرا والعلوم من استيفاء متطلبات الاعتماد حيث تحددت لهذه الكليات من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس الجارى.

وأشار الدكتور عبدالرحيم فى تصريح له اليوم بأن اللجنة قامت بزيارة الكليات الثلاثة وتم تقديم تقرير لرئيس الجامعة يوضح موقف الكليات الثلاثة لاستكمال المطلوبة للاعتماد مؤكدا بانه يجرى حاليا عمل خطة لتحضير وتجهيز كليات الحقوق والآداب للتقدم للاعتماد فى العام المقبل.


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