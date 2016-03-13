محافظ السويس يتفقد المستشفى العام وعدد من مدارس المحافظة

أجرى اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، جولة تفقدية لعدد من المدارس للاطمئنان على العملية التعليمية، منها مدرسة الإعدادية الحديثة، مشددًا على مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، بضرورة الالتزام فى العملية التعليمية، من حيث الحضور والانصراف وجدول الحصص.

وتفقد الهياتمى مدرسة الحرية الإعدادية بنات بحى السويس؛ لمتابعة سير العمل بالمدرسة، ومدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين بحى الأربعين، وقدم المحافظ ميدالية محافظة السويس هدية لناصر فكرى مدرس لغة عربية بالمدرسة، وذلك لاهتمامه بعملية الشرح وتوصيل المعلومات بأسلوب سهل للطلبات، وكرم هناء بدر مدرسة لغة عربية بمدرسة عمر بن الخطاب مثنيًا على المجهود المبذول بالمعامل وحجرات الأنشطة وغرف العلوم والكمبيوتر.

كما أجرى الهياتمى جولة داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والمخ والأعصاب والباطنة لتفقد العمل داخل المستشفى العام، وزار الطبيب أخصائى الأطفال بمستشفى السويس والتأمين الصحى، الذى تم الاعتداء عليه من قبل بعض المواطنين؛ للاطمئنان عليه.

ووجه الهياتمى الدكتور لطفى عبد السميع مدير عام الصحة، بإتباع القانون حتى يعود الحق لصاحبه.

وطلب المحافظ من الأطباء الاستجابة السريعة لأى مريض، وتوفير العلاج المطلوب له فى أى وقت، مشيرًا إلى أهمية تواجد الأطباء فى مختلف التخصصات وطاقم تمريض بقسم الاستقبال.

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