أول قرار من مرتضى منصور عقب فوز الزمالك في بداية مشواره الإفريقي

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صرف مكافأة اجادة للاعبي الفريق عقب الفوز على يونيون دوالا الكاميروني.

الزمالك فاز خارج الديار أمام يونيون دوالا الكاميروني بهدف مقابل لاشيء في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وفي أول رد فعل من مجلس الإدارة برئاسة مرتضى، تقرر صرف مكافأت لكل لاعب في الفريق.

ومن المنتظر وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة فجر يوم الثلاثاء على أن يبدأ الفريق استعداداته لمباراة الإياب.

ويحل دوالا ضيفا على الزمالك يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.