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الزمالك: بصمات ماكليش بدأت في الظهور

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الزمالك: بصمات ماكليش بدأت في الظهور الزمالك: بصمات ماكليش بدأت في الظهور

"بصمات ماكليش بدأت في الظهور الآن".. هكذا بدأ إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك حديثه عقب فوز الفريق أمام يونيون دوالا الكاميروني.

الزمالك فاز خارج الديار أمام يونيون دوالا الكاميروني بهدف مقابل لاشيء في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هدف فوز الزمالك الوحيد جاء عن طريق محمد كوفي من تسديدة صاروخية ليحقق أليكس ماكليش أول انتصار إفريقي له مع الفريق بعدما حقق أول انتصار محلي أمام المقاولون العرب.

وتحدث إسماعيل يوسف عقب المباراة قائلا: "الزمالك قدم مباراة جيدة وبالتحديد في الشوط الثاني".

وأضاف "بصمات ماكليش بدأت في الظهور الآن وخاصة في التغييرات".

وتابع "النتيجة جيدة ولكن ما زالت الأمور لم تحسم بكل تأكيد. دوالا فريق جيد ويلعب كرة جيدة".

ومن المنتظر وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة فجر يوم الثلاثاء على أن يبدأ الفريق استعداداته لمباراة الإياب.

ويحل دوالا ضيفا على الزمالك يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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