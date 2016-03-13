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أستاذ أمراض النبات: لا يجب السماح بدخول القمح المصاب بـ«الإرجوت» مهما كانت نسبته

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أستاذ أمراض النبات: لا يجب السماح بدخول القمح المصاب بـ«الإرجوت» مهما كانت نسبته أستاذ أمراض النبات: لا يجب السماح بدخول القمح المصاب بـ«الإرجوت» مهما كانت نسبته

الدكتور مصطفى حلمي

قال الدكتور مصطفى حلمي، أستاذ أمراض النبات في كلية الزراعة بجامعة عين شمس، ‘‘إنه لا يجب السماح بدخول محاصيل قمح من الخارج مصابة بفطر الإرجوت، مهما كانت نسبة الإصابة به ضعيفة، إذ تستورد كميات كبيرة من القمح وهو ما يجعل الكمية المصابة به كبيرة أيضًا’’.

وأضاف «حلمي» خلال لقاء له في برنامج “السوق” على فضائية “الغد” ، مع الإعلامي حسن فودة، أنه يؤيد قرار الحجر الزراعي بمنع دخول أية محاصيل مصابة بالفطر مهما كانت نسبة إصابته، مشيرًا إلى أنه يجب انتقاء الأنواع المستوردة طالما تقوم الدولة بشراءها خاصة أنه قد يضر بصحة المواطنين.

وأوضح أن للحجر الزراعي المصري دور كبير في المراقبة والضغط لمنع دخول القمح المصاب، وأن يشترط المواصفات القياسية في القمح المستورد، مؤكدًا أن الأضرار سيتحملها الشعب المصري.

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