مدير أمن الغربية يتفقد مجمع المرور الجديد ويجازى موظفا لعدم ارتدائه الزى الموحد

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، يرافقه اللواء هشام والى مدير إدارة المرور، مجمع المرور الجديد بمنطقة سبرباى فى طنطا، لمتابعة سير العمل به.

وشدد مدير الأمن، على سرعة حل مشاكل المواطنين وحسن معاملتهم، وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم، والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين، واحترام حقوق الإنسان.

ووجه مدير الأمن الموظفين بالالتزام بتواجد كل شخص أمام الشباك بالرقم الخاص به، ومجازاة من يخالف شروط التعليمات، وضرورة الالتزام بالأرقام الموجود مع المواطنين، وعدم تفضيل أحد على الآخر، مع توفير شباك خاص لإنهاء إجراءات ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وقرر مدير أمن الغربية مجازاة أحد الموظفين لعدم ارتدائه الزى الموحد الذى تم صرفه لجميع الموظفين بالإدارة، ووجه العاملين بالإدارة بتعليق لافتات بداخل المجمع مدون عليها "ممنوع التدخين"، لما يسبب ذلك من ضرر على المواطنين.

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