البريد الإلكترونى وتطبيقاته فى ندوة بجامعة طنطا

أكد الدكتور عبد العزيز لطفى عبد الدايم المدير التنفيذى للمعلومات بجامعة طنطا، أن البريد الالكتروني يعد أفضل بديل عصري للرسائل البريدية الورقية ولأجهزة الفاكس، ويعتبر تدريب أعضاء هيئة التدريس وموظفى وطلاب الجامعة على استخدام البريد الالكتروني الخطوة الأولى في استخدام الانترنت في العملية التعليمية.

جاء ذلك فى الندوة التى عقدت بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا بحضور الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث وبرعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة تحت عنوان "استخدام البريد الالكترونى الرسمى وتطبيقاته" وحاضر فيها المهندس عاطف عبيد مدير تكنولوجيا المعلومات بشركة مايكروسوفت.

وأشار عبد العزيز إلى أن أهم تطبيقات البريد الالكتروني فى الجامعة استخدامه كوسيط بين الاستاذ والطالب لإرسال جميع الأوراق والابحاث المطلوبة، والرد على الاستفسارات، وكذلك الاتصال بين أعضاء هيئة التدريس والكلية بالمتخصصين من مختلف دول العالم للاستفادة من خبراتهم وأبحاثهم في شتى المجالاتبأقل تكلفة وتوفيرا للوقت والمجهود وايضا كوسيلة ربط بين الشئون الإدارية للجامعة، وذلك بإرسال الأوراق المهمة والإعلانات و كافة المعلومات لاعضاء هيئة التدريس والموظفين وللطلاب.

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