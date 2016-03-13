محافظ سوهاج: توصيل خطوط الصرف الصحى لمناطق نجع الخطيب والخلوة بمركز أخميم

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أسندت أعمال توصيل خطوط الصرف الصحى لمناطق نجع الخطيب ومنطقة الخلوة بمركز أخميم إلى أحد المقاولين، وسيبدأ فى تنفيذ الأعمال خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفا أنه سيتم توصيل الصرف الصحى لهذه المناطق الثلاث بتكلفة 3634000 جنيه.

ومن جانبه، أوضح محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، أن اللجنة المشكلة بغرض التنسيق لبدء تنفيذ أعمال شبكات الانحدار بمشروع الصرف الصحى بمنطقتى نجع الخطيب والخلوة بأخميم رأت أنه لا مانع من بدء تنفيذ الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية قبل البدء فى التنفيذ، بكل شارع أو طريق حتى يتم تحديد أماكن المرافق بها، لتلافى حدوث أى تلفيات، وفى حالة حدوث تلفيات تكون الشركة المنفذة هى المسئولة عن رد الشيء لأصله، وكذلك استخراج التراخيص اللازمة.

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