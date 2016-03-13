أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ سوهاج: توصيل خطوط الصرف الصحى لمناطق نجع الخطيب والخلوة بمركز أخميم

Google+ Print
محافظ سوهاج: توصيل خطوط الصرف الصحى لمناطق نجع الخطيب والخلوة بمركز أخميم محافظ سوهاج: توصيل خطوط الصرف الصحى لمناطق نجع الخطيب والخلوة بمركز أخميم
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أسندت أعمال توصيل خطوط الصرف الصحى لمناطق نجع الخطيب ومنطقة الخلوة بمركز أخميم إلى أحد المقاولين، وسيبدأ فى تنفيذ الأعمال خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفا أنه سيتم توصيل الصرف الصحى لهذه المناطق الثلاث بتكلفة 3634000 جنيه.

ومن جانبه، أوضح محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، أن اللجنة المشكلة بغرض التنسيق لبدء تنفيذ أعمال شبكات الانحدار بمشروع الصرف الصحى بمنطقتى نجع الخطيب والخلوة بأخميم رأت أنه لا مانع من بدء تنفيذ الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية قبل البدء فى التنفيذ، بكل شارع أو طريق حتى يتم تحديد أماكن المرافق بها، لتلافى حدوث أى تلفيات، وفى حالة حدوث تلفيات تكون الشركة المنفذة هى المسئولة عن رد الشيء لأصله، وكذلك استخراج التراخيص اللازمة.


>- محافظ سوهاج يطالب "الآثار" بـ 30 مليون جنيه لتطوير المتحف الأثرى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365