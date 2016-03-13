لجان تحكيم جائزة الصحافة العربية ترفع الأعمال المرشحة للاعتماد

رفعت لجان التحكيم الخاصة بجائزة الصحافة العربية، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد العالمية، المشاركات المرشحة للفوز ليتم اعتمادها بشكل نهائي من قبل مجلس إدارة الجائزة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس (الأحد) في دبي، بحضور منى بوسمرة مديرة جائزة الصحافة العربية وكافة ممثلي لجان تحكيم الجائزة، الذين أشادوا بجودة الأعمال المتنافسة في الدورة الخامسة عشرة، حيث جاءت الأعمال المقدمة مواكبة وشاملة لأبرز تطورات الساحة الإعلامية العربية والقضايا الراهنة.وكانت لجان التحكيم قد اطلعت على كل الأعمال بالإضافة إلى المراجعة الكاملة لسير عملية التقييم التي تمت خلال الفترة الماضية، والإطلاع على الأعمال المرشحة الثلاثة التي وصلت إلى المرحلة النهائية.

وفي هذا الإطار، ثمن جاسم الشمسي، نائب مدير جائزة الصحافة العربية، جهود أعضاء لجان التحكيم والمنسقين للجائزة في رصد النتائج التي تزكي الأعمال المرشحة عن كل فئة، ومن ثم رفعها لاعتماد مجلس إدارة الجائزة بشكل نهائي.

وأكد الشمسي على أن العمل المنظم والدقيق للجان الفرز ولجان التحكيم وفريق عمل الجائزة على مدار شهور طويلة، إضافة إلى الجهود الحثيثة لجميع أعضاء مجلس إدارة الجائزة، كانت وراء وصول جائزة الصحافة العربية إلى مستويات متقدمة، وباتت لها إسهاماتها الواضحة على خريطة الإعلام العربي والوسط الصحافي العربي والدولي.

وأشار نائب مدير الجائزة إلى أن الارتفاع المتزايد في نسب وجودة الأعمال المشاركة في الدورة الخامسة عشرة للجائزةهي شهادة ثقة من المجتمع الصحافي العربي، لافتاً أن لجان التحكيم في هذه الدورة ضمت ما يقارب 60 عضواً من نخبة الصحافيين والأكاديميين والمفكرين والباحثين المعروفين على مستوى الوطن العربي، والمشهود لهم بالخبرة الواسعة في مختلف مجالات وتخصصات العمل الصحافي، مع مراعاة التوازن في التوزيع الجغرافي من مختلف الدول العربية وفقاً لمجال التخصص لكل فئة من فئات الجائزة.

وأضاف الشمسي أن إعلان أسماء المرشحين الثلاثة الأوائل عن كل فئة من فئات الجائزة سيكون خلال شهر أبريل المقبل، بينما سيتم تكريم الفائزين ضمن الحفل السنوي الكبير الذي يقيمه نادي دبي للصحافة عقب ختام الدورة الخامسة عشرة لمنتدى الإعلام العربي يوم 11 مايو، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكانت الأمانة العامة للجائزة قد أعلنت مؤخراً أنها استلمت أكثر من 5,500 عملاً للتنافس على الدورة الحالية، وهو الرقم الأكبر في تاريخ الجائزة منذ إطلاقها في العام 1999، محققة بذلك نمواً لافتاً بزيادة قدرها (12%) مقارنة بأعداد المشاركات في العام الماضي. سوقد وصل عدد الدول المشاركة إلى 32 دولة منها العربية وغير العربية. وجاءت مصر في المرتبة الأولى من حيث عدد المشاركات التي وصلت إلى 1,783 عملاً وبنسبة قدرها (32%) من إجمالي الأعمال هذا العام، محققة نسبة مرتفعة مقارنة بالدورة الماضية.

تلتها المملكة العربية السعودية حيث وصل عدد الأعمال إلى 570 عملاً وبنسبة 10%، ثم تلتها فلسطين بــ 562 عملاً بنسبة 10%، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 531 عملاً بنسبة 9%، فيما تلتها دول المغرب العربي بـ439 عملاً وبنسبة 8%، ثم متسلسلة كل من الأردن بـ 242 عملاً والسودان بـ224 عملاً واليمن بـ 192 عملاً والعراق بـ 185 عملاً والكويت بـ 164 عملاً وسوريا بـ 156 عملاً والبحرين بـ 154 عملاً ولبنان بـ 118 عملاً، وباقي الدول بمجموع بلغ 278 عملاً.

الجدير بالذكر أن فئات جائزة الصحافة العربية تشمل كلاً من: جائزة شخصية العام الإعلامية وجائزة العامود الصحافي اللتان تمنحان بقرار من مجلس إدارة الجائزة، وجائزة الصحافة الاستقصائية، وجائزة الصحافة الرياضية، وجائزة الصحافة الاقتصادية، وجائزة الحوار الصحافي، وجائزة الصحافة العربية للشباب، وجائزة الصحافة السياسية، وجائزة الصحافة للرسم الكاريكاتيري، وجائزة الصحافة الثقافية، وجائزة أفضل صورة صحافية، وجائزة الصحافة التخصصية، وجائزة الصحافة الإنسانية، علاوة على جائزة الصحافة الذكية والتي قرر مجلس إدارة الجائزة استحداثها في سياق عملية التطوير المستمرة للجائزة لمواكبة مستجدات المشهد الإعلامي.

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