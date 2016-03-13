الداخلية": تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون المرور الاتحادي

كشفت وزارة الداخلية عن تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي والنقاط المرورية يجري تقييمها خلال العام الجاري مع إمكانية إقرارها، حيث يتم إعادة النظر في جميع المخالفات المرورية من حيث النقاط، مع إدراج بعض المخالفات ضمن الخطرة مع رفع عدد النقاط المسجلة عليها خصوصاً بعد أن لوحظ مدى خطورتها وتأثيرها في نسب الحوادث والوفيات.

وأكدت إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية أنه منذ صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي والنقاط المرورية في العام 2008 وحتى الآن أي خلال السنوات السبع الماضية انخفض معدل وفيات الحوادث بنسبة 40% من 1071 في 2008 إلى 675 وفاة العام الماضي.

جاء الإعلان عن ذلك خلال افتتاح فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الثاني والثلاثين بعنوان "قرارك يحدد مصيرك" في ياس مول بأبوظبي والذي انطلق على مستوى الدولة برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وافتتحه الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل الوزارة، بحضور اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي.