أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي مبكرا بـ ' حفلة 9 نجوم ' أمام تروا

Google+ Print
بالفيديو - باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي مبكرا بـ ' حفلة 9 نجوم ' أمام تروا بالفيديو - باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي مبكرا بـ ' حفلة 9 نجوم ' أمام تروا

حسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي قبل نهايته بثمانية أسابيع بفوز ضخم على تروا صاحب المركز الـ20 بتسعة أهداف نظيفة على أرض الخاسر.

تسعة أهداف تشارك في تسجيلها زلاتان إبراهيموفيتش (4 أهداف) وإدينسون كافاني (هدفين) وهدف لكل من أدريان رابيو وخافيير باستوري وهدف ذاتي للاعب تروا ماثيو ساونييه.

وبهذا الفوز، وسع فريق العاصمة الفرنسية صاحل الـ77 نقطة الفارق بينه وبين أقرب منافسيه، موناكو، لـ25 نقطة، قبل 8 جولات من نهاية البطولة.

فوز باريس سان جيرمان بتسعة أهداف ليس أكبر فوز في تاريخ الدوري الفرنسي، حيث يحمل هذا الرقم فريق سوشو الذي فاز على فالنسيان 12-1 في موسم 1935/1936

ويعد هذا التتويج الرابع على التوالي لفريق المدرب لوران بلان، الذي فاز بالدوري 6 مرات الآن.

ويأمل باريس سان جيرمان في استمرار السيطرة على فرنسا، لملاحقة سانت إيتيان صاحب الرقم التاريخي بالتتويج بالدوري الفرنسي بـ10 مرات.

أما بوردو وريمس، فلديهم 6 ألقاب، وأمامهم موناكو وليون أصحاب الـ7 ألقاب ونانت بـ8 ألقاب ومارسيليا بـ9 ألقاب.

شاهد الأهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا