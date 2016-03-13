بالفيديو - باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي مبكرا بـ ' حفلة 9 نجوم ' أمام تروا

حسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي قبل نهايته بثمانية أسابيع بفوز ضخم على تروا صاحب المركز الـ20 بتسعة أهداف نظيفة على أرض الخاسر.

تسعة أهداف تشارك في تسجيلها زلاتان إبراهيموفيتش (4 أهداف) وإدينسون كافاني (هدفين) وهدف لكل من أدريان رابيو وخافيير باستوري وهدف ذاتي للاعب تروا ماثيو ساونييه.

وبهذا الفوز، وسع فريق العاصمة الفرنسية صاحل الـ77 نقطة الفارق بينه وبين أقرب منافسيه، موناكو، لـ25 نقطة، قبل 8 جولات من نهاية البطولة.

فوز باريس سان جيرمان بتسعة أهداف ليس أكبر فوز في تاريخ الدوري الفرنسي، حيث يحمل هذا الرقم فريق سوشو الذي فاز على فالنسيان 12-1 في موسم 1935/1936

ويعد هذا التتويج الرابع على التوالي لفريق المدرب لوران بلان، الذي فاز بالدوري 6 مرات الآن.

ويأمل باريس سان جيرمان في استمرار السيطرة على فرنسا، لملاحقة سانت إيتيان صاحب الرقم التاريخي بالتتويج بالدوري الفرنسي بـ10 مرات.

أما بوردو وريمس، فلديهم 6 ألقاب، وأمامهم موناكو وليون أصحاب الـ7 ألقاب ونانت بـ8 ألقاب ومارسيليا بـ9 ألقاب.

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