بالفيديو - ليفانتي يباغت الخفافيش في دربي فالنسيا.. ونيفيل: لا يمكنني الدفاع عن صورة الفريق

(إفي) تمكن ليفانتي متذيل ترتيب الدوري الإسباني من هزيمة ضيفه فالنسيا بهدف نظيف اليوم الأحد في إطار الجولة الـ29 من الليجا.

سجل الإيطالي جيوسبي روسي هدف دربي مدينة فالنسيا الوحيد لصالح ليفانتي بعد ضربة ركنية في الدقيقة 65.

وبفوزه رفع ليفانتي رصيده إلى 24 نقطة مستمرا في مؤخرة ترتيب الليجا بفارق الأهداف خلف سبورتنج خيخون.

أما فالنسيا فتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الـ12.

وتعد هذه ثالث هزيمة على التوالي يمنى بها فريق "الخفافيش"، بعد خسارته الخميس الماضي بهدف نظيف أمام أثلتيك بلباو في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أوروبا، وهزيمته الأحد الماضي في الجولة السابقة من الليجا أمام أتلتيكو مدريد 3-1.

وأكد المدير الفني لنادي فالنسيا، الإنجليزي جاري نيفيل، أن الصورة التي قدمها الفريق اليوم "غير مقبولة ولا يمكن الدفاع عنها".

وظهر نيفيل غاضبا للغاية خلال المؤتمر الصحفي الذي جاء عقب انتهاء دربي مقاطعة فالنسيا، ووجه اعتذار لمشجعي "الخفافيش" عن الأداء الذي قدمه الفريق اليوم على أرض الملعب.

وأكد المدير الفني عقب هزيمة "بإمكانك أن تخسر الفرص في كرة القدم، لكن عليك أن تكافح".

وعن سؤاله حول أسباب اهتزاز شباك فريقه في جميع مباريات الليجا تحت قيادته، أكد نيفيل استحالة عدم حدوث ذلك حينما لا يتم تقديم كل شىء على أرض الملعب.

ولم يذكر المدرب الإنجليزي لاعب بعينه، مؤكدا أنه يتحمل المسئولية كاملة.

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