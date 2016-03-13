إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق الفرافرة - الواحات البحرية

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق الفرافرة الواحات البحرية بالقرب من نقطة الكيلو 55 أثناء محاولة قائد السيطرة تفادى سيارة أخرى فى الاتجاه المقابل، ما أسفر عن انقلاب السيارة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى لتلقى العلاج اللازم وتحرر المحضر رقم 368 جنح مركز شرطة الفرافرة لسنة 2016م وتمت إحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل رقم 31722 نقل سوهاج بالقرب من نقطة الكيلو 55 على طريق الفرافرة الواحات البحرية، ما أسفر عن إصابة كلٍ من بدوى جابر عبد العظيم، 37 سنة مقيم بإطسا الفيوم والذى أصيب بكسر فى الذراع اليمنى ومحمود جمعة عبد التواب 26 سنة، جروح وكدمات وأحمد مخلف عبد النبى 25 سنة، أصيب بجروح وسحجات، وسيد عبد الحكيم أمين، 35 سنة أصيب بجروح وخدوش وتم نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة.

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