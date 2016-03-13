الإسعاف: 21 مصابا وحالة وفاة فى حادث إنقلاب أتوبيس رحلات أبورديس

قال الدكتور أحمد الانصارى رئيس هيئة الإسعاف المصرية إن حادث انقلاب أتوبيس الرحلات بمدينة أبورديس أمام بنزيمة أبورديس بجنوب سيناء اليوم أسفر عن وقوع حالة وفاة واحدة و21 مصابا تتباين إصابتهم بين كسور واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهم لمستشفى أبورديس.

وأشار رئيس هيئة الاسعاف، فى بيان اليوم، أنه تم الدفع 14 سيارات إسعاف فور وقوع الحادث فى تمام الساعة الرابعة و 20 دقيقة مساء اليوم لاسعاف المصابين.

وأضاف أن نسبة الاستجابة للحادث بلغت 3 دقائق فقط منذ وقوع الحادث حتى وصول سيارات الإسعاف فى الساعة الرابعة و23 دقيقة.

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