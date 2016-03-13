ضبط 650 مخالفة مرورية متنوعة و4 سائقين يتعاطون المخدرات فى حملة بسوهاج

قال العميد أشرف مرسى، مدير إدارة مرور سوهاج، إن الإدارة نفذت صباح اليوم الأحد، حملة مرورية مكبرة‏‎ على الطرق الصحراوية والزراعية، للحد من حوادث الطرق، وتحقيق الانضباط المرورى، وضبط ‏المخالفين من قائدى السيارات والمركبات.

أسفرت الحملة عن تحرير "650" مخالفة مرورية ‏من بينها 209 مخالفة سحب تراخيص، و188 مخالفة تصالح، و42 مخالفة رادار، و35 ‏مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و20 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و10 ‏مخالفات حجز دراجات بخارية، و146 مخالفة على نموذج 125 مرور.

كما تم ضبط "197" مخالفة الانتظار الخاطىء، و"82" مخالفة بدون تسيير، و"118" مخالفة ‏بدون قيادة، ‏وتم سحب "18" عينة أسفرت عن إيجابية "4" عينات منها "أحمد ح" قائد السيارة رقم 20693 ‏نقل الوادى الجديد، يقيم دائرة مركز ساحل سليم أسيوط، و"مصطفى أ" قائد ‏السيارة رقم 27302 أجرة سوهاج، يقيم دائرة مركز المنشأة، و"جمال م" قائد ‏السيارة رقم هـ ر أ 3815، يقيم دائرة قسم أول سوهاج، و"أحمد م" ‏قائد السيارة رقم هـ ر أ 8267 ويقيم دائرة قسم أول سوهاج.

- مرور سوهاج تضبط 1011 مخالفة خلال حملة على الطرق الزراعية والصحراوية

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