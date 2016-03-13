ضبط 650 مخالفة مرورية متنوعة و4 سائقين يتعاطون المخدرات فى حملة بسوهاج

قال العميد أشرف مرسى، مدير إدارة مرور سوهاج، إن الإدارة نفذت صباح اليوم الأحد، حملة مرورية مكبرة على الطرق الصحراوية والزراعية، للحد من حوادث الطرق، وتحقيق الانضباط المرورى، وضبط المخالفين من قائدى السيارات والمركبات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- مرور سوهاج تضبط 1011 مخالفة خلال حملة على الطرق الزراعية والصحراوية
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أسفرت الحملة عن تحرير "650" مخالفة مرورية من بينها 209 مخالفة سحب تراخيص، و188 مخالفة تصالح، و42 مخالفة رادار، و35 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و20 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و10 مخالفات حجز دراجات بخارية، و146 مخالفة على نموذج 125 مرور.
كما تم ضبط "197" مخالفة الانتظار الخاطىء، و"82" مخالفة بدون تسيير، و"118" مخالفة بدون قيادة، وتم سحب "18" عينة أسفرت عن إيجابية "4" عينات منها "أحمد ح" قائد السيارة رقم 20693 نقل الوادى الجديد، يقيم دائرة مركز ساحل سليم أسيوط، و"مصطفى أ" قائد السيارة رقم 27302 أجرة سوهاج، يقيم دائرة مركز المنشأة، و"جمال م" قائد السيارة رقم هـ ر أ 3815، يقيم دائرة قسم أول سوهاج، و"أحمد م" قائد السيارة رقم هـ ر أ 8267 ويقيم دائرة قسم أول سوهاج.
>- مرور سوهاج تضبط 1011 مخالفة خلال حملة على الطرق الزراعية والصحراوية
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