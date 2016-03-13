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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 1030 قرصًا مخدرًا و6 قطع حشيش فى الوادى الجديد

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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 1030 قرصًا مخدرًا و6 قطع حشيش فى الوادى الجديد ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 1030 قرصًا مخدرًا و6 قطع حشيش فى الوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد، ومباحث قسم شرطة الخارجة، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الحشيش المخدر والأقراص المخدرة، واعترفوا بحيازتها بقصد الاتجار، وتم تحريزها وتحرر بها المحضر رقم 1065 جنح قسم شرطة الخارجة والمحضر رقم 1075 جنح الخارجة، والمحضر رقم 1155 جنح الخارجة لسنة 2016م، وتمت إحالتها إلى النيابة للتحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بضبط "ى.ش.ن"، 19 سنة، عامل، وبحوزته 6 قطع حشيش و"أ.أ.ح"، 23 سنة ومقيم بأحد أحياء الخارجة، وبحوزته 150 قرص ترامادول، كما تم ضبط "ح.ا"، عامل ومقيم الداخلة، وبحوزته 880 قرصًا مخدرًا، ومبلغ مالى، والتى تم تحريزها، وتحرر بها المحضر رقم 1155 جنح قسم شرطة الخارجة، وتمت إحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيق .


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