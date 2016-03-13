عامل بمخبز يحرر محضرا ضد رئيس مركز الخارجة بعد سقوطه فى "بالوعة" مكشوفة

حرر عامل بأحد المخابز البلدية فى مدينة الخارجة بالوادى الجديد، اليوم الأحد، محضرا ضد رئيس مركز ومدينة الخارجة بعد سقوطه فى إحدى غرف تفتيش الصرف الصحى المكشوفة بشارع الزهور العمومى أثناء قيادته دراجة بخارية.

أصيب العامل بجروح وكدمات وسحجات، وتم نقله إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر المحضر رقم 1124 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2016م، وتمت إحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، تلقى إخطارا يفيد تحرير "أحمد.ر.أ" 42 سنة عامل بمخبر بلدى، محضرا ضد رئيس مركز الخارجة إثر سقوطه فى بيارة صرف صحى مكشوفة بشارع الزهور أثناء قيادته دراجة بخارية رقم 32632 الوادى، ما أدى لإصابته بجروح وكدمات وحدوث تلفيات بدراجته البخارية.

وبالانتقال والفحص، تبين أن غرفة التفتيش مغطاة ومنشأة حديثا، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة.

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