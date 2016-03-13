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علاج الزكام بالاستنشاق.. تعرف على طرقه واعرف فوايده

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علاج الزكام بالاستنشاق.. تعرف على طرقه واعرف فوايده علاج الزكام بالاستنشاق.. تعرف على طرقه واعرف فوايده
الزكام من أشد الأعراض إزعاجا للمصابين به، وغالبًا ما يصيب الذين يعانون من ضعف المناعة بشكل عام، وعدم قدرة الجسم على الدفاع عن نفسه ضد هجمات الأمراض.

أعراض الزكام المزعج


>أوضح الدكتور فؤاد محمود أخصائى الأنف والأذن، أن الزكام عرض مزعج للإصابة بالبرد، وتتفاوت حدة الإصابة به بين شخص وآخر، وهو عبارة عن انسداد يشعر به المريض فى إحدى فتحتى الأنف أو كليهما، ما يجعله يعانى من صعوبة التنفس بجانب سيلان من الأنف، وأحيانًا أوجاع واحتقان فى الحلق.

علاج الزكام بالاستنشاق دون مبالغة


>ونصح الدكتور فؤاد بأن يكون علاج هذا العرض المزعج باستخدام طرق طبيعية مساعدة مع الأدوية التى يصفها الطبيب المختص، لأنها من الأعراض التى قد تظل ملازمة للمريض فترة ليست قصيرة، ولذلك فإن الاستنشاق يساعد على التخلص منه وعلاجه، وتفتيح الأنف للقدرة على التنفس بأريحية شديدة، ومن أهم طرق الاستنشاق، التركيز على استنشاق البخار المتصاعد من المياه المغلية، ويمكن الاستعانة بالبابونج كأفضل زهرة تساعد على تفتيح الأنف وعلاجها، أو شم الرذاذ المتطاير من رائحة البصل القوية، أو استغلال المياه المالحة فى الاستنشاق والمضمضة وهى عبارة عن ماء مغلى مضاف إليه بعض الملح الذائب.

وتابع الدكتور فؤاد "أن استنشاق المياه الدافئة أثناء الوضوء له أهمية، حيث يساعد كثيرا على التخلص من الزكام والتنفس بشكل جيد".

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