"الصحة" بأسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لمظاهرات 30 يونيو

تجهيز 81 سيارة إسعاف بجميع الأدوية.. وطوارئ في جميع المستشفيات

كتب : سعاد أحمد منذ 45 دقيقة

شكلت مديرية الصحة بأسيوط غرفة عمليات بفريق مجهز لمتابعة أحداث 30 يونيو بأسيوط، برئاسة الدكتور أحمد عبدالحميد وكيل وزارة الصحة وبمساعدة الدكتور محمد أنور وكيل المديرية، الدكتور عاصم عبد الكريم مدير الطب العلاجي، الدكتور طارق سيد ذهبي الطواري، الدكتور محمد مصطفى مدير مرفق الإسعاف، الدكتورة فوزية بخيت مدير إدارة الاستقبال، إضافة إلى أكثر من 10 أطباء بديوان المديرية سيكلفوا بالعمل خلال تلك الفترة سواء بالمرور الميداني أو النوبتجية بغرفة الطوارئ بالمديرية، وكذلك المسؤولين الإداريين مثل مدير عام الشوؤن المالية والإدارية ومدير التموين الطبي.

وقال الدكتور أحمد عبدالحميد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن تكوين فريق عمل من المديرية يتولى الإعداد والتنفيذ والمتابعة للأنشطة المختلفة في مجال الطوارئ ليوم 30، وتعزيز غرفة الطوارئ بديوان المديرية بالعمالة اللازمة والتجيهزات المطلوبة لتقدم بالعمل على مدار 24 ساعة يوميا وسهولة الاتصال بجميع المستشفيات بدائرة المحافظة وتبادل المعلومة أولأ بأول.

وأضاف أن الوزارة أمدت أسيوط بـ81 سيارة إسعاف ودعمها في أماكن تمركزها بجميع الأدوية والمستلزمات اللازمة لحالات الطوارئ وبالكميات المناسبة والتأكد من عمل الأجهزة اللاسلكية داخل كل محافظة فيما تم وقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بمرافق الإسعاف أثناء هذه الأحداث.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيكون تشكيل فرق طبية طائرة يمكنها التوجه لموقع الأحداث بسهولة عند الضرورة وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات ووسائل الانتقال اللازمة مع تحديد المهام المطلوبة من كل نوع، منوها إلى أنه تم توفير 30% من الأسرة في المستشفيات ويمكن زيادتها إلى 50% إن لزم، وزيادة أفراد النوبتجيات من الأطباء والتمريض بالأقسام الضرورية "عظام، جراحة، تخدير"، ومنع الإجازات إلا عند الضرورة القصوى، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات.