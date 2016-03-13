عميد معهد القلب: تقنية حديثة لإجراء قسطرة القلب عبر اليد بدلا من الفخذ

كشف الدكتور أحمد فتحى أستاذ أمراض القلب عميد معهد القلب القومى، عن تقنية جديدة لإجراء القسطرة القلبية عن طريق شريان اليد بدلا من الفخذ.

وقال الدكتور أحمد فتحى خلال مؤتمر مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى الذى يعقد اليوم الأحد، نسعى لتدريب جميع أطباء معهد القلب على استخدام هذه التقنية فى إجراء القسطرة القلبية عن طريق شريان اليد بدلا من شريان الفخذ، مشيرا إلى أن من مميزات هذه التقنية تقليل زمن بقاء المريض بالمستشفى، حيث يمكن مغادرته خلال ساعات قليلة من إجراء القسطرة، إضافة إلى تقليل نسبة حدوث مضاعفات النزيف الدموى، بعد إجراء القسطرة لتكون منعدمة مقارنة بالقسطرة من خلال الفخذ.

وأشار عميد معهد القلب القومى إلى أن القسطرة من خلال اليد تساعد كثيرًا فى إمكانية التدخل فى بعض الحالات التى تعانى من انسداد شرايين الفخذ، موضحًا أن القسطرة القلبية عمومًا، يتم إجراؤها فى حالات ضيق الشرايين أو التدخل لتركيب الدعامات عمومًا موضحًا أنه يمكن تدريب الأطباء عليها كما يتم إعداد برنامج بمعهد القلب القومى لاستخدام هذه التقنية فى معظم الحالات.

وأعلن الدكتور أحمد فتحى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه جار تطوير قسم القسطرة فى معهد القلب القومى وسيتم افتتاح ثلاث غرف جديدة للقسطرة مع افتتاح غرفة قسطرة جديدة وغرفة عمليات "هجين" تجرى فيها القسطرة القلبية لبعض الحالات المعقدة وفى نفس الغرفة يتم إجراء الجراحة اللازمة إذا استلزم الأمر وذلك بالملحق التابع للمعهد، موضحا أن ذلك يقلل قائمة الانتظار بمعهد القلب فى الفترة القادمة.

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