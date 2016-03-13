قوات الأمن السعودية تقتل امرأة مسلحة خلال عملية لاعتقال مطلوب

ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الأحد أن قوات الأمن قتلت بالرصاص امرأة كانت تحمل سلاحا رشاشا في عملية لاعتقال رجل يشتبه بتورطه في هجمات على الشيعة وقوات الأمن.

ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية قولها إن الرجل ويدعى سويلم الرويلي كان يختبئ عند أحد رفاقه من “الفئة الضالة” بمنطقة الجوف في شمال البلاد. وتستخدم المملكة عبارة “الفئة الضالة” للإشارة إلى متشددي تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

كان الرويلي على قائمة من 16 مطلوبا نشرتها المملكة في العام الماضي لصلتهم بهجومين دمويين استهدفا مسجدين وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما. وعرضت السلطات مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين ريال (1.3 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقالهم.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن سلسلة من التفجيرات وإطلاق النار في السعودية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 قتل فيها أكثر من 50 شخصا.

وفي أغسطس الماضي قتل مفجر انتحاري 15 شخصا في هجوم على مسجد يرتاده أعضاء فرقة أمنية محلية في جنوب غرب المملكة في هجوم ذكر بيان على الانترنت أنه من تنفيذ الدولة الإسلامية.

وجاء في بيان للداخلية السعودية أن السيدة باغتت قوات الأمن بسلاح رشاش وأنها أصيبت في الغارة وتوفيت في مستشفى متأثرة بجراحها. والسيدة متزوجة من مطلوب آخر ذكر البيان أنه “أحد المتواجدين بمناطق الصراع في الخارج.”