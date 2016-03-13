أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

قوات الأمن السعودية تقتل امرأة مسلحة خلال عملية لاعتقال مطلوب

Google+ Print
قوات الأمن السعودية تقتل امرأة مسلحة خلال عملية لاعتقال مطلوب قوات الأمن السعودية تقتل امرأة مسلحة خلال عملية لاعتقال مطلوب

أرشيفية

ذكرت وكالة الأنباء يوم الأحد أن قوات الأمن قتلت بالرصاص امرأة كانت تحمل سلاحا رشاشا في عملية لاعتقال رجل يشتبه بتورطه في هجمات على الشيعة وقوات الأمن.

ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية قولها إن الرجل ويدعى سويلم الرويلي كان يختبئ عند أحد رفاقه من “الفئة الضالة” بمنطقة الجوف في شمال البلاد. وتستخدم المملكة عبارة “الفئة الضالة” للإشارة إلى متشددي تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

كان الرويلي على قائمة من 16 مطلوبا نشرتها المملكة في العام الماضي لصلتهم بهجومين دمويين استهدفا مسجدين وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما. وعرضت السلطات مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين ريال (1.3 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقالهم.

وأعلن تنظيم  داعش مسؤوليته عن سلسلة من التفجيرات وإطلاق النار في السعودية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 قتل فيها أكثر من 50 شخصا.

وفي أغسطس  الماضي قتل مفجر انتحاري 15 شخصا في هجوم على مسجد يرتاده أعضاء فرقة أمنية محلية في جنوب غرب المملكة في هجوم ذكر بيان على الانترنت أنه من تنفيذ الدولة الإسلامية.

وجاء في بيان للداخلية السعودية أن السيدة باغتت قوات الأمن بسلاح رشاش وأنها أصيبت في الغارة وتوفيت في مستشفى متأثرة بجراحها. والسيدة متزوجة من مطلوب آخر ذكر البيان أنه “أحد المتواجدين بمناطق الصراع في الخارج.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة