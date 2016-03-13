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طوارئ في بيطرى أسوان بعد اكتشاف إصابة شحنة جمال قادمة من السودان بالكورونا‎

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طوارئ في بيطرى أسوان بعد اكتشاف إصابة شحنة جمال قادمة من السودان بالكورونا‎ طوارئ في بيطرى أسوان بعد اكتشاف إصابة شحنة جمال قادمة من السودان بالكورونا‎

أرشيفية

أعلنت مديرية الطب البيطرى بأسوان حالة الطوارىء القصوى بعد إكتشاف شحنة جمال قادمة من السودان مصابة بالكورونا.

وكانت ادارة الحجر البيطرى بأبو سمبل اعلنت اكتشاف وجود 10 حالات مصابة بالكورونا فى شحنة الجمال القادمة من السودان.

وكانت شحنة جمال وصلت الى أبو سمبل عبر ميناء أرقين البرى وعددها 4 الاف جمل وتن نقلهم الى الحجر البيطرى بأبو سمبل وتم اخذ عينات من 10% من عدد الشحنة حوالى 400 جمل وأثبتت التحاليل إصابة 10 جمال بالكورونا. فتم التحفظ على الشحنة كلها ومنع دخولها الى البلاد لحين اخذ عينات من الجمال كلها وتحليلها.

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