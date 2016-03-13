رئيس “مجلس النواب”يستقبل رئيس مقدونيا

استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم الأحد جورج إيفانوف رئيس دولة مقدونيا في أول زيارة له لمصر.

ونقل بيان لمجلس النواب عن عبد العال قوله “إن هذه الزيارة تعكس العلاقات الطيبة بين البلدين، وتدشن مرحلة جديدة للعلاقات الثقافية والتجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أن البرلمان المصرى سيتواصل مع البرلمان المقدونى فى حال تشكيله خلال الشهور القادمة”.

وأكد عبد العال أن البرلمان المصرى سيقوم بالتصديق على كافة الاتفاقيات بين البلدين لتطوير العلاقات فى كافة المجالات.

وتحدث رئيس دولة مقدونيا، بحسب البيان، عن أهمية مصر فى المجتمع الدولى باعتبارها حائط الصد أمام اللاجئين الذين يحاولون العبور إلى دول البحر المتوسط، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التى تربط البلدين منذ قدوم محمد على لمصر وقيام الإسكندر الأكبر بوضع اللبنة الأساسية لمكتبة الإسكندرية.

وقد حضر اللقاء السيد الشريف وسليمان وهدان وكيلا مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين أمين عام المجلس، وممثلو الأحزاب البرلمانية بالمجلس.