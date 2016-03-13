بنك بنجلاديش المركزى: قراصنة إنترنت حاولوا سرقة 951 مليون دولار

أكد بنك بنجلاديش المركزى اليوم الأحد، إن مجرمين من قراصنة الإنترنت حاولوا سحب 951 مليون دولار من حساب مصرفى أمريكى له، فى حين قال وزير المالية إنه علم لأول مرة بهذه العملية، التى تعد من أكبر عمليات السطو المصرفى فى التاريخ، عن طريق وسائل الإعلام.

وكان متسللون مجهولون قد اخترقوا أجهزة كمبيوتر بنك بنجلاديش المركزى، وحولوا 81 مليون دولار من حسابه لدى بنك نيويورك الاحتياطى الاتحادى إلى نوادى قمار فى الفلبين، فى الفترة من الرابع إلى الخامس من فبراير الماضى.

وقال وزير مالية بنجلادش أبو المعال عبد المحيط، إن البنك المركزى لم يبلغه بمحاولة السطو، وأنه علم بها بعد شهر عندما نشرتها وسائل الإعلام.

وقال للصحفيين من مكتبه فى داكا، "أنا مستاء جدًا من أسلوب التعامل مع الأمر."

وأضاف، أنه يخطط للقاء رئيسة الوزراء الشيخة حسينة اليوم، لتحديد الإجراءات التى ستتخذ ضد المسئولين فى البنك المركزى.

وقال البنك المركزى على صفحته على "فيس بوك"، إن المتسللين قاموا بنحو 35 محاولة لسحب مبالغ بإجمالى 951 مليون دولار، مؤكدًا تقارير سابقة.

وقال المسئولون، إن هذا الحساب المستخدم فى التسويات الدولية كان به مليارات الدولارات.

ويتوقع المسئولون فى بنجلاديش صعوبة شديدة فى استعادة الأموال التى سحبت بالفعل من البنك.

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