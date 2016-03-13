إصابة معروف يوسف

أهدى هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الفوز في بداية المشوار الإفريقي إلى "الأب الروحي مرتضى منصور".

الزمالك فاز خارج الديار أمام يونيون دوالا الكاميروني بهدف مقابل لاشيء في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال هاني زادة: "الفوز إنجاز كبير نظرا لأنه الأول على فريق كاميروني في ملعبه".

وأضاف في تصريحات مع ONTV عقب المباراة "الفوز إهداء إلى الأب الروحي مرتضى منصور. وأتمنى أن يأخذ حقه كاملا هو ومجلس الإدارة والفريق".

وتابع "ماكليش سعيد للغاية بالفوز ونحمد الله على النتيجة".

وأتم "أتمنى من الحكام المصرية التعلم من حكم مباراة اليوم. كان عادلا على عكس ما يحدث في مصر".

وأكد عضو مجلس إدارة الزمالك وصول بعثة الفريق إلى القاهرة فجر يوم الثلاثاء للاستعداد لمباراة الإياب والتي من المنتظر أن تقام يوم الأحد المقبل.