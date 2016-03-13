أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - بوووووووووم كوفي يسجل هدف الزمالك الأول في دوالا

Google+ Print
بالفيديو - بوووووووووم كوفي يسجل هدف الزمالك الأول في دوالا بالفيديو - بوووووووووم كوفي يسجل هدف الزمالك الأول في دوالا

أهدى هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الفوز في بداية المشوار الإفريقي إلى "الأب الروحي مرتضى منصور".

الزمالك فاز خارج الديار أمام يونيون دوالا الكاميروني بهدف مقابل لاشيء في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال هاني زادة: "الفوز إنجاز كبير نظرا لأنه الأول على فريق كاميروني في ملعبه".

وأضاف في تصريحات مع ONTV عقب المباراة "الفوز إهداء إلى الأب الروحي مرتضى منصور. وأتمنى أن يأخذ حقه كاملا هو ومجلس الإدارة والفريق".

وتابع "ماكليش سعيد للغاية بالفوز ونحمد الله على النتيجة".

وأتم "أتمنى من الحكام المصرية التعلم من حكم مباراة اليوم. كان عادلا على عكس ما يحدث في ".

وأكد عضو مجلس إدارة الزمالك وصول بعثة الفريق إلى القاهرة فجر يوم الثلاثاء للاستعداد لمباراة الإياب والتي من المنتظر أن تقام يوم الأحد المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما