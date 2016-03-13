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أشرف زكى وإيهاب فهمى للنيابة: ضابط الهرم سب مريهان حسين بلفظ خارج أمامنا

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أشرف زكى وإيهاب فهمى للنيابة: ضابط الهرم سب مريهان حسين بلفظ خارج أمامنا أشرف زكى وإيهاب فهمى للنيابة: ضابط الهرم سب مريهان حسين بلفظ خارج أمامنا
استمعت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، لأقوال الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثليلة، والفنان إيهاب فهمى عضو مجلس النقابة، فى البلاغ المقدم من جانب نقابة المهن التمثيلية الذى اتهمت فيه "م.ت" ضابط قسم شرطة الهرم، بسب وقذف الفنانة ميرهان حسين والخوض فى عرضها، وهو ما اعتبره الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية إهانة للفن والفنانين.

و أكد الفنانان فى التحقيقات، أنه حال تواجدهما بقسم شرطة الهرم عقب واقعة الاعتداء على الفنانة مريهان حسين للوقوف بجانبها ومتابعة القضية عن قرب، وبحضور الضابط "م.ت"، ومأمور قسم شرطة الهرم، تدخلا فى محاولة لاحتواء الموقف، وطلب أشرف زكى من الضابط "م.ت" الاعتذار للفنانة عما بدر منه، إلا أنه رفض الاعتذا، بل وسب الفنانة ميرهان بلفظ خارج، يمثل إهانة للفنانة وكافة فنانى .

وأضافوا فى التحقيقات، أنه بناء على تلك الواقعة كلف أشرف ذكى محامى النقابة بتقديم بلاغ للمحامى العام لنيابة جنوب الجيزة ضد الضابط "م.ت" لاتهامه بسب ميرهان حسين و فنانى مصر.

- نائب مدير أمن الجيزة ينفى سب ضابط قسم الهرم لـ"مريهان حسين"

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مصر 365

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