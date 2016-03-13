مطالب بمحاكمة "زوجة أردوغان" بعد دعوتها لإعادة نظام "الحرملك"

طالب سياسيون وناشطون حقوقيون وجمعيات نسائية تركية، بمحاكمة "أمينة أردوغان" زوجة الرئيس "رجب طيب أردوغان"، بعد تصريحاتها المسيئة لنساء تركيا، والتى أطلقتها فى أنقرة فى اجتماع رسمى عن السلاطين العثمانيين، ومطالبتها بإعادة نظام الحرملك، الذى كان معمولًا به أيام الإمبراطورية العثمانية.

وتريد أمينة أردوغان أن تحول نفسها إلى سلطانة عثمانية مثل زوجها، الذى يتعامل مع الجميع من منطلق أنه السلطان والحاكم المطلق لتركيا، وفقًا لوكالة "جيهان" التركية.

وقالت أمينة أردوغان: "الحرملك كان بمثابة مدرسة لأعضاء العائلة الملكية العثمانية. والآثار التى تركتها النساء فى تاريخ حرملك الإمبراطورية العثمانية، يمكن أن تمثل مصدرًا للإلهام".

- تركيا تعلن حظر جديد للتجول على مدار الساعة فى مدينة ذات أغلبية كردية

>