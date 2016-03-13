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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غائما جزئيا وتزداد كميات السحب من حين إلى آخر خاصة على بعض المناطق الساحلية والشمالية والجزر قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة والرياح معتدلة السرعة بوجه عام قد تنشط أحيانا والبحر متوسط الموج قد يضطرب مع السحب في الخليج العربي وبحر عمان وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل بعض الضباب والضباب الخفيف على بعض من تلك المناطق .

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 15 - 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 20  - 32 كم/ساعة بعد الظهر والمساء قد تصل  40 كم/ساعة خلال نشاط السحب في عمق الخليج العربي . 

البحر .. متوسط الموج .. قد يضطرب أحيانا خلال نشاط السحب  .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل  ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام بالعمق قد يصل ستة أقدام أحيانا  خلال نشاط السحب .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الخامسة و 13 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة العاشرة و 56 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة العاشرة و 33 دقيقة مساء .

                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                  العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    32      18              85       20 .
> دبي                        30      19              90       20 .
> الشارقة                   31       17              85       25.
> عجمان                    30      18              90        25.
> أم القيوين                30       17             90        25 .
> رأس الخيمة             32        16             90       25 .
> الفجيرة                   29       19              85       30.
> العين                     32       17              85       20 .
> ليوا                       33      17               95       20 .
> الرويس                  31      18               85       25 .
> السلع                    31       19               90       30.
> دلما                      27      20               85       40 .
> طنب الصغرى          27      20               85       45 .
> طنب الكبرى            27      20               85       45 .
> أبوموسى               27       19               85       40.

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