قاضي: «الزند» أراد التعامل مع القضاة كأنهم «عبيد» له.. ويجهز مذبحة كبيرة لهم

مراسل ONA

قال المستشار محمد البغدادي، إن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، راح يستخدم الوزارة سيف مسلط على القضاة بواسطة التفتيش القضائي، وقام باستخدام التفتيش القضائي للتنكيل بكل من يعارضه للرآي، حيت أن المستشار نصر البدراوي مدير التفتيش القضائي كان مريض مرض الموت ويتم توقيع قرارات الإحالة باسمه دون علمه، حتى أن توفاه الله.

ووأضاف «البغدادي»، أن المستشار الزند أراد أن يتعامل مع القضاة وكأنهم عبيد له وهو سيدهم، مؤكدًا ‘‘أن المستشار الزند لديه مشكله كبيرة للغاية وهو الولاء والانتماء لشخصه وليس الولاء والانتماء للقضاء وهو يجهز لمذبحة كبيرة للقضاة الذين عارضوه’’. ولفت «البغدادي» إلى أن تصريحات استفزت الشعب المصري وآخرها ماقاله عن سجن الصحفيين وحتى الأنبياء في حالة التعرض له أو لأسرته وسبقها تصريحات أن المواطن المصري ممكن يعيش بـ3 جنيهات وقانون زواج المصريات من أجانب وهذه التصريحات أغضبت الجميع والقضاة بحكم أنهم جزء من الشعب، وطالب الزند أن يعتزل قبل الإقالة كما طالب رئيس الجمهورية أن يتدخل لإنقاذ السلطة القضائية.

وقال إن اختيار الزند وزيرًا للعدل جاء لعلاقته برئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب واستمرار الزند في منصبة هو تكميم لأفواه معظم القضاة وقتل لمعنوياتهم.