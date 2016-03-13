ترامب يهدد بإرسال مناصريه لإفساد تجمعات ساندرز الانتخابية

هدد دونالد ترامب أبرز المرشحين الجمهوريين لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الأحد بإرسال مناصريه إلى التجمعات الانتخابية للمرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز في إشارة على انه لا ينوي تخفيف لهجته الحادة بعد اندلاع اشتباكات في عدد من تجمعاته في مطلع الأسبوع الحالي.

وبدا ترامب خارجا عن طوره بعد أن تحول الخلاف المتصاعد بين مناصريه ومحتجين غاضبين من مواقفه بشأن الهجرة والمسلمين إلى تهديد ملموس يوم الجمعة مما دفعه إلى إلغاء تجمع انتخابي في شيكاجو وخيّم على ظهوره في التجمعات الانتخابية يوم السبت.

وبحسب رويترز اتهم ترامب مناصري ساندرز بافتعال الأحداث التي جرت في شيكاجو حيث نشبت مشاجرات بين محتجين ومناصري ترامب أحد أقطاب قطاع المقاولات.

ووصف ترامب ساندرز وهو سيناتور عن ولاية فيرمونت بأنه “صديقنا الشيوعي.”

ويوم الأحد صعد ترامب الأمور أكثر بتغريدة على تويتر قال فيها “بيرني ساندرز يكذب عندما يقول إنه لم يتم إبلاغ مخربيه بالتوجه إلى تجمعاتي. إحذر يا بيرني وإلا فإن مناصريّ قد يقصدون تجمعاتك.”

وجاءت مشاهد المشاجرات في شيكاجو عقب أسابيع من العنف في تجمعات ترامب الانتخابية التي تعرض فيها محتجون وصحفيون إلى لكمات ومضايقات وطرد مما أثار مخاوف أمنية في الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية في 8 نوفمبر تشرين الثاني لاختيار خلف لباراك أوباما.

وحدد ترامب موعد تجمعات انتخابية يوم الأحد في إيلينوي وأوهايو وفلوريدا قبل الجولات الخمسة المقبلة لاختيار المرشح عن الحزب الجمهوري يوم الثلاثاء والتي قد تعزز تقدمه على منافسيه تيد كروز وماركو روبيو وجون كاسيش حاكم أوهايو.