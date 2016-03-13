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النائب مصطفى سالم يطالب «الزند» بتقديم استقالتة فورًا

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النائب مصطفى سالم يطالب «الزند» بتقديم استقالتة فورًا النائب مصطفى سالم يطالب «الزند» بتقديم استقالتة فورًا

الإعلامى مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار

أعرب الإعلامى مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة طهطا بسوهاج عن رفضة للتصريحات التى صدرت من المستشار أحمد الزند وزير العدل و التي تطاول فيها على الانبياء أثناء استضافته فى برنامج (نظرة) الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق والمذاع على قناة “صدى البلد” .

وأضاف سالم أن ما وقع من وزير العدل ليس ازدراءًا للأديان فقط ولكنه تطاول على شخص الانبياء وإهانه غير مقبولة مؤكدًا أنه حتى لو قدم اعتذارًا فسيكون غير مقبول لأنه ليس شخصًا عاديًا ولكنه وزير عدل وأحد خريجى الازهر الشريف حيث انة تخرج من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970 وبالتالي فهو يعلم جيدًا مقام الانبياء ويجب ان يتحمل مسئولية ما يصدر منة من تصريحات أدت إلى تكدير السلم والأمن العام .

وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل قد أثار جدلًا واسعا حينما صرح بالقول إنه يعلم جيدًا أن الدستور يمنع حبس الصحفيين، وإنه لم يدخل فى خصومة مع الصحفيين إلا بعد الخوض فى أهل بيته، والسجون خلقت من أجل هؤلاء بحسب قوله، مشيرًا إلى أنه لن يتنازل ضد من أخطأ فى أهل بيته قائلا(إنشا الله يكون النبي “صلى الله عليه وسلم” وغلط فيا هحبسه).

وطالب سالم المستشار أحمد الزند بتقديم استقالتة فورًا بعد السخط الشعبى والجماهيرى الكبير والممتد والواسع ضدة نظرا لما ارتكبة من فعل .

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