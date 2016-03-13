بالصور.. سفير بجامعة الدول العربية يزور "الإقليمى للمرأة" فى الإسكندرية

زار السفير محمد الربيع رئيس مجلس الوحدة العربى الإقتصادى التابع لجامعة الدول العربية، المركز الإقليمى لصحة المرأة اليوم بالإسكندرية، لعقد برتوكول تعاون مشترك بين المركز ومجلس الوحدة الاقتصادى.

وتفقد جميع وحدات المركز وأقسام الكشف المبكر عن سرطان الثدى والمشاريع الصغيرة وورش العمل التى ينظمها المركز للمرأة لتنمية مهاراتها، وأثنى على الدور الذى يقوم به المركز، سواء على المستوى المحلى أو على مستوى الشرق الأوسط و أفريقيا و دول حوض البحر المتوسط.

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