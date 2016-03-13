أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. سفير بجامعة الدول العربية يزور "الإقليمى للمرأة" فى الإسكندرية

Google+ Print
بالصور.. سفير بجامعة الدول العربية يزور "الإقليمى للمرأة" فى الإسكندرية بالصور.. سفير بجامعة الدول العربية يزور "الإقليمى للمرأة" فى الإسكندرية
زار السفير محمد الربيع رئيس مجلس الوحدة العربى الإقتصادى التابع لجامعة الدول العربية، المركز الإقليمى لصحة المرأة اليوم بالإسكندرية، لعقد برتوكول تعاون مشترك بين المركز ومجلس الوحدة الاقتصادى.

وتفقد جميع وحدات المركز وأقسام الكشف المبكر عن سرطان الثدى والمشاريع الصغيرة وورش العمل التى ينظمها المركز للمرأة لتنمية مهاراتها، وأثنى على الدور الذى يقوم به المركز، سواء على المستوى المحلى أو على مستوى الشرق الأوسط و أفريقيا و دول حوض البحر المتوسط.

رئيس جامعة الدول العربية يزور الإقليمى للمرأة (1)

رئيس جامعة الدول العربية يزور الإقليمى للمرأة (2)

رئيس جامعة الدول العربية يزور الإقليمى للمرأة (3)

رئيس جامعة الدول العربية يزور الإقليمى للمرأة (4)

رئيس جامعة الدول العربية يزور الإقليمى للمرأة (5)

رئيس جامعة الدول العربية يزور الإقليمى للمرأة (6)


>- محافظ الإسكندرية:مركز"صحة المرأة"ملك المحافظة ولابد من إعادته لنشاطه الفعلى
>
>- الإقليمى للمرأة: محافظ الإسكندرية يريد ينقل مكتبه للمركز ليطل على البحر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365