رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث مع السفير الألماني أوجه التعاون العلمي و الثقافي‎

التقى الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي بسفير المانيا بجمهورية مصر العربية السيد جيورج يوليوس الوي الذي قام بزيارة جامعة جنوب الوادي اليوم الأحد 13 مارس .

وتضمنت زيارة السفير الالماني جولة بكلية الاداب تفقد خلالها مكتبة القبة و مركز تعليم وابحاث اللغات كما قام السفير بزيارة معمل الالكترونيات و الاجهزة النانومترية واستمع لشرح من مدير المركز الدكتور خالد ابن الوليد عن انشطة المركز و خدماته وتطور العمل به كما التقى بلفيف من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة من مختلف الكليات واكد على اهمية التعاون بين الجامعات المصرية و الالمانية في مشروعات ومنح بجثية مختلفة وقدم لمحاضرة عن التغييرات المناخية حاضر فيها الدكتور فالنتين ايش ضمن سلسلة ندوات تعريفية بالتغييرات المناخية قامت بها السفارة الالمانية بالقاهرة وتعد هذه المحاضرة هي الأولى خارج القاهرة .

وأشاد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة بالتعاون مع الجانب الالماني في عدة مشروعات مثل تكافؤ الفرص للاناث في التعليم العالي و التعاون مع هيئة DAAD و التعاون في مجال المستشفيات الجامعية وقدم رئيس الجامعة عرضا لتاريخ إنشاء الجامعة وكلياتها و الانشطة الطلابية و دور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط بها.

> وقدم رئيس الجامعة درع الجامعة للسفير الألماني و الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية .