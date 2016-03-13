رسميا - باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي مبكرا بـ ' حفلة 9 نجوم ' أمام تروا

يتابع FilGoal.com مباراة الزمالك أمام يونيون دوالا الكاميروني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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انتهت

ق90+1: رأسية من لاعب يونيون مرت بجوار القائم.

- الحكم احتسب 4 دقائق كوقت بدل من الضائع.

ق85: تسديدة خطيرة من لاعب وسط يونيون دوالا مرت بجوار القائم.

ق73: عرضية متقنة من شيكابالا داخل منطقة الجزاء، انطلق مصطفى فتحي وتسلم الكرة لكن طالت من قدمه وشتتها الدفاع.

ق63 مصطفى فتحي يمر بمهارة من دفاع دوالا ويسدد لكن الكرة ترتطم بالدفاع وتغير اتجاهها وكادت أن تسكن الشباك لولا أن أبعدها الحارس لركنية

كوفي راوغ مدافعا من دوالا ثم أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ق58: جووووووووووووول كوفي يسجل هدفا رائعا للزمالك

ق55: أحمد توفيق يشارك بدلا من معروف يوسف المصاب.

ف52: شيكابالا يرسل عرضية إلى منطقة الجزاء، ولكن حارس دوالا يبعدها قبل أن تصل لمايوكا.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ق25: دوالا يشكل خطورة على مرمى الزمالك من كرة طولية، والشناوي يحولها إلى ركنية

ق22: الزمالك يبدأ في الاستحواذ على الكرة لكن دون تشكيل خطورة على مرمى دوالا

ق19: هجمة خطيرة لدوالا ودفاع الزمالك ينقذ الموقف

ق17: أحمد الشناوي يتصدى لتسديدة قوية من دوالا

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ويفتتح الزمالك مشواره الإفريقي تحت قيادة مدربه الجديد أليكس ماكليش. ( تعرف على التشكيل )

تعرف على الثنائي المستبعد من قائمة الزمالك ضد دوالا