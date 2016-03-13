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جون كيرى: تصريحات وزير الخارجية السورى تعرقل حل الأزمة

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جون كيرى: تصريحات وزير الخارجية السورى تعرقل حل الأزمة جون كيرى: تصريحات وزير الخارجية السورى تعرقل حل الأزمة
انتقد وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، تصريحات وزير الخارجية السورى وليد المعلم، حول مفاوضات جنيف، وقال إن هذه التصريحات تعرقل حل الأزمة.

وطالب وزير الخارجية الأمريكى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيريه الفرنسى والألمانى، وبثه التليفزيون على الهواء مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس، بوقف الحرب الأهلية فى سوريا، معترفًا بوجود صعوبات كثيرة.

وأكد كيرى، أن معدلات العنف انخفضت بشكل كبير فى سوريا، رغم الخروقات التى تشهدها الهدنة هناك، مضيفًا: نتحقق يوميا من حدوث انتهاكات ونعمل على وقفها، ونطلب من الأجهزة الإعلامية مراقبة وقف إطلاق النار وتعميم التقارير عن الجهة المسؤولة، و أن بلاده تشعر بالقلق من إعاقة النظام السورى لكثير من المساعدات، فهناك أكثرمن 500 ألف سورى يعيشون تحت الحصار ويجب مساعدتهم.

وحول الأزمة الليبية، قال وزير الخارجية الأمريكى: ندعم حكومة الوفاق الليبية ونحث على نقلها لطرابلس.


>- بالصور.. بدء اجتماع باريس حول سوريا وليبيا واليمن بمشاركة وزير خارجية أمريكا

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