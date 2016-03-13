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وفد من «وزارة الإسكان» يزور الوادي الجديد لبحث إقامة مشروعات تنموية

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وفد من «وزارة الإسكان» يزور الوادي الجديد لبحث إقامة مشروعات تنموية وفد من «وزارة الإسكان» يزور الوادي الجديد لبحث إقامة مشروعات تنموية

جانب من الوفد

زار وفد من وزارة الإسكان، اليوم الأحد، محافظة الوادي الجديد، لبحث ومناقشة سبل تنمية محور طريق الفرافرة – ديروط ،والذي يربط الوادي الجديد بمحافظة أسيوط .
> وضم الوفد، كلًا من المهندس محمد نبيه عبد الجواد ، المشرف على جهاز صندوق بحوث ودارسات التعمير ،المفوض بسلطات الوزير.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد ، أنه تم استعراض مخطط تنميه محور طريق الفرافرة – ديروط وبحث إقامة مشروعات تنموية على جانبي الطريق وبيان المشروعات المستهدف تنفيذها ” زراعيه ، صناعية ، سياحية.

وأضاف عشماوي أنه تمت مناقشة التكلفة والمدة الزمنية المحددة للتنفيذ والعائد الاقتصادي لكل مشروع وتم عرض المقترحات والرؤى التي تخدم المشروع وأشار إلي، أن ، مخطط تنميه محور طريق الفرافرة – ديروط ، تضمن المقترحات للاستغلال الأمثل للمحور، كما تضمن تغيير أو استبدال المستهدف الحالي لتحقيق أعلي استفادة تنموية منه​.​

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