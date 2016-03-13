وفد من «وزارة الإسكان» يزور الوادي الجديد لبحث إقامة مشروعات تنموية

زار وفد من وزارة الإسكان، اليوم الأحد، محافظة الوادي الجديد، لبحث ومناقشة سبل تنمية محور طريق الفرافرة – ديروط ،والذي يربط الوادي الجديد بمحافظة أسيوط .

> وضم الوفد، كلًا من المهندس محمد نبيه عبد الجواد ، المشرف على جهاز صندوق بحوث ودارسات التعمير ،المفوض بسلطات الوزير.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد ، أنه تم استعراض مخطط تنميه محور طريق الفرافرة – ديروط وبحث إقامة مشروعات تنموية على جانبي الطريق وبيان المشروعات المستهدف تنفيذها ” زراعيه ، صناعية ، سياحية.

وأضاف عشماوي أنه تمت مناقشة التكلفة والمدة الزمنية المحددة للتنفيذ والعائد الاقتصادي لكل مشروع وتم عرض المقترحات والرؤى التي تخدم المشروع وأشار إلي، أن ، مخطط تنميه محور طريق الفرافرة – ديروط ، تضمن المقترحات للاستغلال الأمثل للمحور، كما تضمن تغيير أو استبدال المستهدف الحالي لتحقيق أعلي استفادة تنموية منه​.​