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مهرجان الفجيرة الدولي يكرم برنامج “عين” وشبكة تلفزيون الحياة

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مهرجان الفجيرة الدولي يكرم برنامج “عين” وشبكة تلفزيون الحياة مهرجان الفجيرة الدولي يكرم برنامج “عين” وشبكة تلفزيون الحياة

خلال لقاء سمية الخشاب

كتبت – إنجي لطفي

شهد برنامج “عين” الذي تقدمه الإعلامية سليمان، والذي يذاع على قناة “الحياة” في الساعة 11 مساء غدًا الاثنين، مهرجان الفجيرة الدولي للفنون بدولة الامارات العربية المتحدة، مهرجان متنوع شمل الغناء والموسيقى والمسرح ومسابقة السيف.

كما اشتمل البرنامج على تغطية خاصة للمهرجان في دورته الأولى وجولة في إمارة الفجيرة. وقد كرم مهرجان الفجيرة برنامج “عين” وتلفزيون الحياة.

والتقت شيرين مقدمة برنامج “عين” مع النجم الكبير وليد توفيق، وأجرت معه لقاء يتحدث فيه لأول مرة عن تفاصيل ألبومه القادم وعلاقته بمصر.

كما التقت بالمطربة عبير نعمة، والتي تحدثت عن مشاركتها في المهرجان وحفلاتها القادمة. كما التقت بالفنانة سمية الخشاب ومحمد سيف الأفخم المدير العام لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

 

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