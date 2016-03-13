وزير الخارجية الفرنسى: يجب تطبيق المرحلة الانتقالية فى سوريا بسرعة

أكد وزير الخارجية الفرنسى جان مارك إيرولت، على دعم المعارضة السورية المعتدلة التى قررت الذهاب إلى جنيف، موضحا أنه يجب تطبيق المرحلة الانتقالية فى سوريا بسرعة.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسى جان مارك إيرولت، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل أزمة سوريا متوقعا أن تكون المفاوضات السورية صعبة.

و أشار وزير الخارجية الفرنسى جان مارك إيرولت، إلى أنه سيكون هناك فرض عقوبات على من يعيق حكومة الوفاق الليبية، كما يجب تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 بشأن اليمن.

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