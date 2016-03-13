وصول قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقتى عفرين وإعزاز بريف حلب

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن قافلة مساعدات إنسانية تضم 26 شاحنة، وصلت الأحد، إلى منطقتى عفرين وإعزاز بريف حلب الشمالى بسوريا.

ونقلت الوكالة عن مصدر فى المحافظة قوله أن "القافلة تضم 26 شاحنة مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع محافظة حلب والهلال الأحمر العربى السورى إلى منطقتى عفرين وإعزاز بريف حلب الشمالى.

وأضاف المصدر أن المساعدات “ تستهدف 10 آلاف أسرة فى مدينتى عفرين وإعزاز والقرى التابعة لهما فى أقصى الريف الشمالى لمحافظة حلب"، مبينا أن المساعدات تضم “مواد غذائية ومستلزمات الأطفال".

>