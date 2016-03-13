محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارعي السبتية وشنن وافتتاح الشواربي

تفقد د. جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، صباح اليوم، أعمال التطوير بشارعي شنن الجلاء والسبتية، والتي شملت رصف وتجديد أرصفة للشوارع ورفع كافة الإشغالات وإخلاء الأرصفة للمشاة، ورفع كفاءة الإنارة وإضافة أبراج إضاءة حديثة بتقاطع شنن مع السبتية.

وأكد المحافظ أن تطوير شارع السبتية وشنن الجلاء، يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المؤدية من وسط المدينة إلى الكورنيش والتي كان يحتلها باعة الخردة، وقد تم إلزام أصحاب المحلات والمخازن بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم ووضع مشغولاتهم داخل المحلات ولا يسمح قطعياَ بالتعدى على الأرصفة.

ووجه المحافظ اللواء إبراهيم عبد الهادي رئيس حي بولاق بتكثيف الحملات الأمنية والمرورية على الشارعين، وعدم السماح قطعيًَا بأي إشغالات على الأرصفة، وكذلك تحديد الانتظار صف واحد على جانب واحد من الطريق، وتفعيل القانون بحزم ضد كل من يخالف ذلك.

وأشرف المحافظ على كلبشة وسحب عدد من السيارات لوقوفها بالمخالفة في أماكن عدم الانتظار، وأصدر تعليماته باستدعاء معدات ولوادر وسيارات الحى لرفع إشغالات أحد محلات تجارة الأخشاب قام بالتعدى على الرصيف واحتلاله ببضاعته.

كما انتقل المحافظ لتفقد أعمال التطوير بشارع الشواربي والمخصص للمشاة، والتي تشمل رفع كافة الإشغالات وتخصيص أماكن للمحلات وتجديد كامل للأرضيات والأرصفة والتشجير مع تزويده بمقاعد رخامية لرواد الشارع وإنارته بأحدث أساليب الإضاءة، مع إضافة بالوعات أمطار وإعادة طلاء كافة العمارات التراثية والغير تراثية المطلة على الشارع. ويأتي ذلك في إطار مشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية وإعادة إحياء وسط المدينة.

وشدد المحافظ على سرعة تركيب حنفيات الحريق بالمواقع المختارة داخل الشارع، ورفع معدل إنجاز التشطيبات النهائية لأعمال التطوير للإعلان عن افتتاح الشارع قريبًا.

رافق المحافظ فى جولته المهندس أشرف حلمي مدير مديرية الطرق، والمهندسة نفيسة عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتشجير، واللواء إبراهيم عبد الهادي رئيس حي بولاق واللواء جمال محي رئيس حي عابدين.