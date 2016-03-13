تخزين "الثوم" في "الفريزر" يؤدي إلى الوفاة المفاجئة

كثير من السيدات يقمن بفرم الثوم وتخزينه في الفريزر، ليكون جاهزاً عند الحاجة إليه، إلا أن هذا الأمر يمكن أن يسبب الكثير من الأضرار والمشاكل.



وتقول الدكتوره أماني السنهوري استشاري التغذية في مصر، إن تخزين الثوم مفروماً في الفريزر يوفر مناخاً مناسباً لنمو بكتيريا تدعى بـ "كلوستريديوم البوتولنيوم" وهي مادة شديدة الضرر بالجسم، حيث إنها تحمل خلايا سرطانية تدخلها للجسم عند تناول الثوم أو طهي الطعام به، كما أنها تعتبر مادة سامة للجسم لتلحق به الضرر.

وأشارت إلى انه من أعراض التسمم التي تظهر على الانسان جراء تناول ثوم مفروم محفوظ في الفريزر جفاف الحلق وصعوبة الكلام والبلع، الاحساس بالغثيان والرؤية غير الواضحة، والموت المفاجئ بسبب الصعوبة الشديدة في التنفس وشلل عضلات الجهاز التنفسي.

الطريقة الصحيحة للتخزين:

كثيراً ما تستخدم السيدات الثوم في الطهي، لذا فهن دائماً يحتجن الى وجود الثوم مقشراً وجاهزاً للاستخدام مباشرة للطهي.

تقول الدكتورة أماني عبد الغني أستاذ الاقتصاد المنزلي، انه يمكنك حفظ الثوم في الثلاجة بطريقة صحية وايضاً تحافظ على طعم الثوم ورائحته ، وذلك بتكسير الثوم المراد تخزينه ووضعه في برطمان زجاجي ثم اضيفي اليه زيت الذرة أو عباد الشمس حتى يغطى بالزيت ، اغلقي البرطمان وضعيه في الثلاجة.

واشارت الى إنه عند انتهاء الكمية المحفوظة كرري نفس الخطوات السابقة مع اضافة نفس الزيت الذي كان مغموراً فيه الثوم في المرة السابقة ، وفي حالة عدم كفاية الزيت لأن يغمر الثوم أضيف من نفس نوع الزيت، فان ذلك يعطي للثوم طعماً جميلاً للثوم.

فوائد الثوم

في الوقت نفسه، كثيرا منا لا يعرف فوائد "الثوم" حيث أنه يحمى أجسامنا من أمراض كثيرة بل ويساعد فى العلاج منها.

أحمد صبرى استشارى التغذية أكد ان الكثير من الناس لا يدركون اهمية الثوم فى حياتنا، معددا 12 فائدة للثوم وهم:

ينظم الكوليسترول - ينظم الضغط - يحتوى على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة أى هو مضاد حيوى عالى الجودة - يعالج الحكة ، ومفيد لإلتهابات الحلق ومفيد للسعال الديكى - يعالج الربو - مساعد لعمل الجهاز الهضمى فيعمل على تخلص السموم بالجسم ،ويحفز إفراز العصارات الهضمية - يعمل الثوم على تنظيم مستويات السكر بالدم عن طريق زيادة إفراز الأنسولين لدى مرض السكرى وهو وسيلة فعالة إذا تم تناول قرص او قرصين ثوم يوميا - يأخر الأصابة بالشيخوخة - يأخر الأمراض المصاحبة للشيخوخة - يفيد القلب ،حيث ان تناول الثوم يمنع من تكون الدهون على جدران الشرايين ، وهذه الدهون من أهم الأسباب التى تؤدى إلى الأزمات القلبية وأكبر نسبة وفاة بسبب هذة الدهون - مقوى للأظافر بالنسبة للسيدات - مفيد للشعر حيث أكدت الدراسات على وجود آثار إيجابية لاستخدام عصير الثوم لنمو الشعر ويمكن فرق فصوص الثوم على فروة الرأس قبل الغسيل بنصف ساعة.

شبكةعيونالإخبارية

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