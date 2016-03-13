نائب وزير الخارجية يلتقي وفدًا من ممثلي كليات الدفاع الإفريقية

استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم وفداً من ممثلي كليات الدفاع الإفريقية الذين يزورون القاهرة في إطار برنامج تبادل بين أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية الدفاع الكينية، حيثُ استعرض مع أعضاء الوفد المواقف السياسية المصرية المختلفة اتصالاً بقضايا القارة الإفريقية، والجهود المصرية للتعاون مع شقيقاتها الإفريقية تحقيقاً للتكامل والتنمية المنشودين.

وبحسب بيان للجارجية أجاب نائب الوزير على استفسارات الوفد اتصالاً بجهود مصر في مُكافحة الإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ودعم مشروعات التنمية في العديد من الدول الإفريقية، وتقديم الدعم الفني عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مؤكداً اهتمام مصر بتقديم الدعم اللازم لأشقائها في القارة السمراء عبر توفير التسهيلات اللازمة التزاماً بدور مصر التاريخي، وحرصها على بلورة علاقاتٍ ثُنائية أكثر متانة وعُمقاً مع باقي الدول الإفريقية في شتى المجالات، إيماناً منها بما يمثله هذا التعاون من جسرٍ هام للتواصل والتقارب بين الشعوب.